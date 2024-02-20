南下北上　港人跨境“人享其行”

中評社北京2月20日電／據大公報報導，龍年春節是疫後全面放開的第一個春節，加上今年“史上最長8天春節假期”，“南下北上”客流迎來熱潮；粵港跨境出行在今年春運也出現不少新變化。而這些新變化與措施，亦可為今後節假日跨境出行更靈活地部署與安排提供經驗與借鑒，助建灣區優質生活圈。



粵港毗鄰，兩地跨境出行方式以陸路為主、水路為輔。在跨境陸路出行中，又以“一地兩檢”的廣深港高鐵成為熱門之一，而今年春節假期的高鐵出行配套備受關注。年初二至初四期間，每日增加11對（22班）往來香港西九龍站及福田站的高鐵列車班次，每日列車班次增至105對；有關車票還可使用福田“靈活行”即日變更車次安排，促使旅客春節假期出行更方便彈性。



其實，旅客在今年新春跨境出行較以往都更加靈便，其他粵港口岸也延長服務通關時間安排。譬如，深圳灣口岸在年三十至年初四實行24小時運作，羅湖口岸在年三十及年初二延長運作兩小時至凌晨2時。同時，東鐵線往返羅湖站的過境列車服務於年三十及年初二晚相應延長。



還值得關注的是，“港車北上”首秀春節假期，進一步拓展香港車主與家人北上過年的半徑，也降低了跨境往返過節的時間成本。而香港運輸署在春節前夕也優化指定日子預約系統，以縮短預約出行及取消預約出行的期限，預約期縮至1天，進一步便利了港人自駕經港珠澳大橋由香港前往廣東。



港車北上充電無憂



港澳新能源車“北上”充電亦趨“無障礙”。南方電網廣東電網公司目前已在港珠澳大橋人工島、橫琴新口岸等粵港澳三地互通重要樞紐及珠海熱門景區周邊的電動汽車充電站，配備了符合常規歐標充電接頭的充電樁，車主可通過“順易充”APP或微信小程序，搜索查找含有歐標充電設備的充電站進行充電。



香港往返珠三角多個碼頭水路出行是不錯的選擇。中山港客運口岸從除夕起增開往返香港出入境客輪航班。作為珠海市唯一同時連接香港、澳門的水路客運通道，九洲（珠海）港口岸在今年春節假期每日增開2至6個出入境航班。粵港跨境出行在今年春運出現的新變化，是兩地雙向奔赴“人享其行”。