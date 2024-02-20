參考內地特色游　香港旅業新路向

中評社北京2月20日電／據大公報報導，“加長版”春節假期，舉國歡慶，文旅消費市場更是跑出了“加速度”。文化和旅遊部節後公布了一連串火爆的文旅市場數據，國內游出游人次和總花費等多項指標創歷史新高。香港亦是錄得約143.6萬旅客人次訪港，丁財兩旺的好業績。急速上揚的數據線背後，是一場場人們追逐“詩和遠方”的美好生活之旅，彰顯著旺盛的消費新活力，也是對各地旅遊業者用心運營的“獎賞”。



事實上，春節假期內地文旅市場的“百花齊放”“熱辣滾燙”，是過去一年內地文旅行業持續﻿復甦、變革的延續。過去一年，淄博燒烤、冰雪“爾濱”、上海文旅“一路繁花”……現象級文旅案例不斷湧現。成功的背後，是各地相關部門苦下功夫的結果，他們深入研究、科學把握市場群體的心理偏好和消費習慣，有效挖掘引領性群體的消費潛力。全方位、精準化滿足細分市場旅遊需求，持續提供充分的情緒價值、促進消費已成為旅遊目的地競爭獲勝的法寶。



香港正在奮力打造好客之都，發展盛世經濟，內地成功案例無疑是一筆財富。當前，香港旅遊定位不再單一化，可借鑒內地城市優質經驗，從創新產品供給，緊扣本地特色，加大旅遊惠民力度，前瞻性完善旅遊配套等方面著手，符合旅客群體喜好，給予全新體驗，確保本港旅遊業可持續發展。



“開門紅，旺全年”。不管是內地還是香港，2024年春節假期文旅熱潮的背後，本質上是一場需求升級和供給創新之間的雙向奔赴。可以預見，新的一年，在傳統、創意、科技等諸多要素的“加持”之下，各地文旅供給將不斷“上新”。一浪高過一浪的消費熱潮，也將為新的一年文旅消費高質量發展奠定基調。