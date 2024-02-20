﻿法律界：就國家安全立法合國際慣例

中評社北京2月20日電／特區政府正就基本法23條立法進行公眾咨詢，咨詢期本月28日截止。多位法律界人士表示，立法維護國家安全符合國際慣例，是“必須做”及“盡快做”。



維護國安是憲制責任



前律政司司長、資深大律師袁國強表示，以往終審法庭有判例，整個國家只能有一個外交政策，同樣道理，國家安全亦應該是同一個概念。他認為，既然是同一個概念，內地法律對國家安全已經有定義，香港跟從這個定義無可厚非，亦令香港與內地在有關方面的銜接，不會因為出現衝突或矛盾而產生法律上的問題。至於新聞界對23條立法的憂慮，袁國強則認為要加強溝通，香港國安法實行初期部分行業同樣有憂慮，但經過數個月溝通後已經釋除疑慮。



香港教育大學教授、香港基本法教育協會執行會長顧敏康表示，世界上幾乎所有國家都重視國家安全立法，國家安全關乎國家的存亡，必須通過專門法律加以維護。香港是中國的一個特別行政區，負有維護國家安全的憲制責任。顧敏康強調，23條立法是完善國家安全立法的關鍵，須以總體國家安全觀為指引，全面填補國家安全的漏洞。通過23條立法，香港可以整合本地有關國家安全的法律條文，吸納國際新型國家安全罪行規定，構建維護國家安全的完整法律體系。這樣香港才能獲得自信和自由，安心發展經濟，保持長期繁榮穩定。



就已有香港國安法，還要為香港基本法第23條立法，執業大律師、民主思路理事朱柏陵解釋，香港國安法雖然為香港社會帶來了穩定，但要全面鞏固國家安全，就需要得到23條立法的互補。有了23條立法，香港在維護國家安全方面的工作，能更加有效。朱柏陵認為，國家安全是香港發展的基石。因此，香港國安法和23條立法需雙管齊下，才能令香港國際地位堅如磐石。香港要抓緊時機為23條立法，全面維護國家安全，保障香港市民安穩生活，令香港再次高飛。