海淀區將在京內及環京地區建設大規模算力中心

中評社北京2月20日電／據人民網報導，2月19日，2024海淀區經濟社會高質量發展大會召開。會上海淀區政府、京能集團和智源研究院共同簽訂戰略合作協議，加快提升大模型技術創新能力和產業發展活力，推動大模型深度賦能重點行業關鍵生產環節。



記者瞭解到，海淀區擁有人工智能領域堅實的產業基礎，圍繞基礎軟硬件設施、關鍵核心技術、行業應用等環節進行全產業鏈布局，目前已集聚企業近千家，占全市的2／3、全國的1／6，其中大模型企業、機構超80家，且數量持續增長。2023年，海淀區人工智能戰略性新興產業集群獲評國家級優秀。



此次簽約後，海淀區將與京能集團和智源研究院在多方面開展深入合作。接下來，海淀區將加快建設、匯聚萬P級高性能算力資源，在京內及環京地區建設大規模算力中心，持續推動國產芯片集群評測、適配驗證、迭代升級。通過跨域統籌，為區內人工智能企業提供更多普惠、開放的公共算力服務。



同時，積極探索人工智能數據開放共享監管沙箱試點，加快互聯網數據、版權數據、公共數據的匯集共享，營造包容審慎創新環境。圍繞大模型發展需求，提供多種開源、共性工具，支撐智算集群穩定運行及模型高效訓練。



“海淀區將持續在算力、數據、算法、評測、場景等多個核心要素全面布局，加速國產基礎大模型培育和垂直行業應用落地，打造新質生產力，會同京能集團和智源研究院等合作夥伴共同建設具有國際競爭力的人工智能大模型創新生態體系。”海淀區相關負責人說。