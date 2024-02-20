試點機構：備中英文報告　便利病人回港就醫

中評社北京2月20日電／據大公報報導，香港醫務衛生局19日公布第二批香港長者醫療券內地使用範圍，新增5間綜合醫療機構及2間牙科服務機構，以覆蓋大灣區核心城市，沿珠江三角洲的江邊設置服務點，方便在大灣區養老的港人。其中，深圳新風和睦家醫院被列入名單，連同現有的香港大學深圳醫院，以及華為荔枝苑小區健康服務中心，日後深圳將增至3間綜合醫療機構，及深圳愛康健口腔醫院和深圳紫荊口腔門診部2間牙科服務機構參與計劃。多間機構回應稱，已配備會粵語醫護，增設港人服務窗口；同時設有中英文雙語報告，以便港人回港銜接就醫。



新風天域聯合創始人兼CEO、和睦家醫療CEO吳啟楠表示，非常高興深圳和睦家能成為醫療券大灣區試點之一，醫療券的初衷是希望長者多關注健康保障，會配合政府一同做好長者的基礎保健工作，希望可以提供額外的便利就醫選擇，同時緩解部分香港醫療壓力。



在醫療券計劃下，年滿65歲並持有有效香港身份證或香港特區政府入境事務處發出的《豁免登記證明書》的人士，可使用香港特區政府每年2000港元的醫療券（最高可累計金額為8000港元），經商議評估長者醫療需求，可以用以支付政府指定的深圳和睦家門診醫療服務項目。計劃預計在2024年第3季開始，到時候持有醫療券的長者可以在該院開始使用。



研推醫療券折扣優惠套餐



新風天域大灣區首席運營官蕭毅晃說，香港醫療券的收費標準與醫院本身收費持平或會推出長者醫療券折扣優惠套餐。特區政府亦會定期抽查和評估醫療券使用數據監測醫院醫療券拓展情況，確保醫療行為規範。醫院設有全科、健康管理、牙科、內外科等26個專科。接下來醫院將全力配合與香港特區政府把醫療券在本院落實的工作，確保各項服務順利啟動。

