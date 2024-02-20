﻿丘應樺：會展業今年或超疫前水平

中評社北京2月20日電／據大公報報導，香港正大力推動盛事經濟，多項國際展覽將在港首次亮相。商務及經濟發展局局長丘應樺昨日表示，展望今年，香港會展業整體有望回復甚至超越疫情前的水平，會展中心和亞博館兩個場地，預計合共有至少150場會議和160場展覽舉行。



丘應樺相信，大型國際會議和展覽落戶香港舉行，反映香港作為國際貿易中心的角色，以及作為內地和世界其他地方的重要連接平台，可好好發揮香港作為“超級聯繫人”及“超級增值人”的優勢。＼大公報記者 義昊



特區政府昨日舉行“推動大型會議展覽記者會”，丘應樺在會上介紹，自從去年本港與內地恢復全面通關後，會展業恢復情況良好，業界評估目前已恢復至疫情前七至八成的水平。另外，特區政府去年7月推出的14億元“定期展覽資助計劃”，原本預計三年內為200場定期展覽提供獎勵，惟在首半年已舉辦了61場展覽，超出原定目標。截至1月31日，已批准54場已經完成的展覽的申請，涉及獎勵金額約2.65億萬元。



發揮好“超級聯繫人”優勢



丘應樺強調，香港作為國際貿易中心，會議展覽活動是促進經貿發展重要的一環。香港擁有世界級場地，有優秀和專業的人才，多年來會展業界一直展現香港人的拚搏精神，力求創新進步，推動香港會展業發展。正因如此，造就了香港舉辦多項世界級的會展活動，其中“一帶一路高峰論壇”、“亞洲金融論壇”、“亞洲知識產權營商論壇”等大型國際會議，已成為香港的每年品牌活動，每次吸引數以千計參加者。



他以“一帶一路高峰論壇”為例，表示去年的第八屆高峰論壇吸引來自超過70個國家及地區、近6000名政商人士參與。香港去年也舉辦了多項大型國際展覽，涉及珠寶、鐘錶、禮品、電子、燈飾等。“這些大型國際會議和展覽落戶香港舉行，反映香港作為國際貿易中心的角色，以及作為內地和世界其他地方的重要連接平台，可好好發揮香港作為‘超級聯繫人’及‘超級增值人’的優勢。”



香港貿易發展局主席林建岳表示，本港與內地恢復全面通關後，樂見全球各地人士來港，其中內地、東盟和中東地區的買家數量增長特別明顯。

