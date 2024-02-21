上海台辦主任鍾曉敏一行訪香港中評社

中評社社長郭偉峰（左五）等與上海台辦主任鍾曉敏（左六）一行合影。（中評社 段曉魯攝） 中評社香港2月21日電（記者 林艷）上海市台辦主任鍾曉敏一行2月19日到訪香港中評社，中評社社長郭偉峰等予以熱情接待。期間，雙方就滬台交流等共同關心的議題進行了深入交流探討。



鍾曉敏主任一行與中評社管理層進行了交流座談。鍾曉敏介紹道，不久前中共中央總書記、國家主席習近平在上海考察時強調，上海要完整、準確、全面貫徹新發展理念，圍繞推動高質量發展、構建新發展格局，聚焦建設國際經濟中心、金融中心、貿易中心、航運中心、科技創新中心的重要使命。鐘曉敏表示，上海對台工作深入貫徹習近平總書記重要講話精神，勠力踐行對台工作重鎮使命，積極打造台胞台企的圓夢之城。



鍾曉敏指出，一方面要積極促進滬台經貿合作進一步大發展。上海是台商投資的熱土，目前已集聚了1.9萬家台企，台灣百大財團中79家在上海有投資項目。上海將進一步打造國際化、市場化、法治化的一流營商環境，推動在滬台企新一輪高質量發展。另一方要大力推動兩岸融合發展。上海始終圍繞“尊重、關愛、造福台灣同胞”的工作主線，持續推動落實台胞同等待遇，為台胞來滬交流、求學、就業、創業、投資、生活、醫療、居住等提供全鏈條的優質服務，不斷提高來滬台胞的獲得感和滿意度，促進兩岸融合發展，兩岸同胞心靈契合。



郭偉峰高度評價上海對台工作成就，並對上海台辦努力為在滬台胞予以幫助深感欽佩。他表示，上海在兩岸關係發展進程中具有獨特優勢與作用，上海正在構建兩岸同胞尤其是青年共同築夢的國際大都市，前景廣闊。



參加此次座談的還有上海台辦副主任陽禮華、交流處處長丁磊、海外處副處長樊曉、宣傳處副處長余愛文。



中評社總編輯羅祥喜、副社長王平、助理總編輯林艶、編輯委員束沐、曹潤來也參加了此次座談。