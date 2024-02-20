國產極地重型載具完成技術測試與性能驗證

中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，中國第40次南極考察昆侖站隊“雪豹”2乘組，2023年12月中旬由中山站出發，歷時2個多月，日前依次抵達泰山站、昆侖站等區域，順利完成我國第二代國產極地重型載具的技術測試與性能驗證。



我國第二代國產極地重型載具的技術測試與性能驗證順利完成，標誌著我國在極地超限環境中，全天候、全場域、全功能的自主科學考察與高效後勤保障的工程能力，總體達到歐美國家極地特種載具在南極內陸可靠應用的國際水準。



清華大學攜手中國極地研究中心等機構，聯合研發的“雪豹”2系列極地重型載具、無人智能載具，具備應對南極內陸硬雪、軟雪、海冰、堅冰等多種地形的行駛能力，載具後艙可根據現場考察需求，快速改裝為自主科學考察、陸空協同指揮、緊急醫療救援等模塊化方艙。



在南極，天氣瞬息萬變，擔負氣象保障團隊的工作人員，為保證科考調查安全和直升機飛行安全，認真做好各項氣象預報服務，確保萬無一失。



前不久，中山站的隊員要去100公里遠的地方開展野外調查和無人機飛行，需要乘坐直升機往返。乘坐直升機出行，能見度和雲層是否符合起飛要求？會不會出現天氣突變等意外情況？氣象保障工作人員絲毫不敢馬虎，他們一絲不苟，認真做著各項數據的收集。



此外，氣象保障人員還將搜集到的氣象觀測和數據發布給世界氣象組織，供世界各國考察站共享。