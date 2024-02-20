中東部雨雪進入最強時段　南方多地氣溫跳水

中評社北京2月20日電／據中國天氣網報導，受寒潮影響，今明兩天（2月20日至21日），中東部雨雪進入最強時段，華北、黃淮等地部分地區將遭遇暴雪，江南等地部分地區有暴雨。同時，未來四天，中東部氣溫將繼續下降，湖南、貴州、廣西等地部分地區累計降溫幅度可達20℃以上，多地將上演冷暖大逆轉。



中東部雨雪進入最強時段 華北黃淮等地今日有暴雪



昨天，中東部出現大範圍雨雪天氣，新疆南疆西部山區、黑龍江東部、吉林東部、山西南部、河南北部、山東中南部、江蘇北部等地部分地區出現降雪或雨夾雪。



今明兩天，中東部雨雪進入最強時段，其中今天是北方降雪最強、範圍最廣的一天，華北、黃淮等地部分地區將遭遇暴雪。明天降雪中心將南移，蘇皖北部、湖北北部等地部分地區有大到暴雪，同時南方雨勢也有所加強。後天起，北方降雪有所減弱，但在西北地區東部和南方大部的雨雪冰凍天氣仍將持續。



中央氣象台預計，今天，陝西北部、山西中南部、河北中南部、山東中東部和北部、河南北部和西南部、湖北西北部、西藏西部和東南部等地的部分地區有大雪，其中，山西東南部、河北南部、山東西北部和東部、河南西南部、湖北西北部等地的部分地區有暴雪。湖南北部、湖北中東部、安徽中南部、江蘇西南部、江西北部等地的部分地區有大雨，局地有暴雨。



明天，新疆沿天山地區、西北地區中東部、內蒙古中西部、華北大部、黃淮、江淮、江漢、西藏等地部分地區有小到中雪或雨夾雪，其中，陝西東南部、河南東部和南部、山東東部和南部、蘇皖北部、湖北北部、重慶東北部等地部分地區有大到暴雪。湖北東部和南部、湖南中北部、貴州中西部等地部分地區有凍雨。江南大部、重慶中南部等地部分地區有中到大雨，其中，江西北部、浙江西部等地部分地區有暴雨。

