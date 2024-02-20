“絲路電商”合作先行區建設在滬提速

中評社北京2月20日電／據新華社報導，聚焦制度開放先行、主體培育先行和機制合作先行“三個先行”，上海“絲路電商”合作先行區建設正在提速。



創建“絲路電商”合作先行區是上海提升“五個中心”能級的重大機遇，上海不少企業和機構聚焦“引進來”和“走出去”，積極探索“絲路電商”合作先行區建設。



今年初正式成立的上海市絲路雲品聯盟，以推動電子商務國際交流合作為宗旨，將組織開展“絲路雲品”商貿對接，舉辦“絲路雲品”主題促銷、特色產品推介會和投資說明會等活動，並定期組織開展行業交流，促進“一帶一路”共建國家優質產品引入國內市場。



在“走出去”方面，外資企業億貝介紹，企業正在通過“跨境電商＋產業帶計劃”，積極拓展長三角、珠三角、京津冀、川渝等地的優勢產業集群，重點挖掘汽配、家居園藝、消費電子、清潔能源等產業出口龍頭企業，幫助具有製造優勢的中國產業集群提供開拓海外市場的新航道，帶動更多傳統外貿企業轉型升級。中國企業韵達的“觸角”已經在全球拓展到超過40個國家和地區，最近企業還在哈薩克斯坦實現了正式起網，並上線了俄語版下單小程序，方便當地消費者下單。



在擴大電子商務領域開放方面，上海將對標國際高標準經貿規則，加快構建與夥伴國之間互聯互通的數字貿易制度和基礎設施體系。根據計劃，上海將在年內形成100個跨境數據產品在上海數據交易所國際板掛牌，制定“絲路電商”合作先行區重點企業出口信用保險服務方案。



在營造先行先試環境方面，上海將進一步加快推進先行區載體建設、主體培育、人才引進、金融服務等。在大力推進國際和區域交流合作方面，將著力提升夥伴國電子商務能力、擴大夥伴國商品進口、促進與夥伴國雙向投資。