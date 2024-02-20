家屬來了　金門為罹難大陸漁民設靈堂

金門周邊海域14日發生台灣海巡艦追逐大陸漁船導致翻覆，釀2死意外。20日在金門舉辦公祭，靈堂一隅。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月20日電（記者 方敬為）金門周邊海域14日發生台灣海巡艦追逐大陸漁船導致翻覆，釀2死意外，泉州台辦與晉江市紅十字會今天陪同漁民家屬赴金門善後，下午抵達金門縣殯葬管理所指認遺體，氣氛哀傷。陸方帶隊的泉州台辦副主任李朝暉憤慨，再次譴責台灣海巡單位粗暴驅離、性質惡劣。台灣“海巡署”艦隊分署長廖德成當場反駁，強調依法行政，絕無粗暴，要求李朝暉修正用詞。李則不予理會逕自走開，雙方不歡而散。



台灣海巡艦2月14日在金門海域追緝大陸漁船，過程中導致漁船翻覆，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。金門紅十字會第一時間主動協助處理死者安置事宜，並啟動兩岸紅會互助機制，陸委會、海基會主導聯繫，21日由晉江市紅十字會陪同漁民家屬赴金門辦理指認遺體、招魂、公祭等喪葬事宜，並出席事件原委說明會，瞭解事件來龍去脈。



陸委會及海基會安排一輛中型巴士接送家屬，下午1點半左右一行人抵達金門縣殯葬管理所指認遺體，金門縣府方面安排警方護送，海巡隊也派員到場協助維護秩序。2名死者家屬各有3人赴金門，包含死者來代文的妻子劉永蓉、來代文女兒來燕及女婿何代波。死者于青松的兒子于嘉宏、姊夫于德斌、于的胞兄于宗淮。

