橫琴深合區全力衝刺封關運行

中評社北京2月20日電／據新華社報導，記者19日從橫琴粵澳深度合作區執委會召開的新聞發布會上瞭解到，目前合作區各項軟硬件均已基本具備分線管理封關運行條件，正全力衝刺3月1日封關運行的目標。



橫琴粵澳深度合作區執委會副主任符永革介紹，當前，合作區將分線管理封關運行作為工作的重中之重，按照3月1日0時封關運行節點倒排工期，開展壓力測試、情景模擬等，確保封關運行順暢。



橫琴粵澳深度合作區執行委員會與廣東省人民政府橫琴粵澳深度合作區工作辦公室2月8日聯合發布通告，3月1日起合作區正式封關運行。按照《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，橫琴與澳門特別行政區之間設為“一線”，橫琴與中華人民共和國關境內其他地區之間設為“二線”。日前，財政部、海關總署、稅務總局等發布了有關政策，明確合作區實施“一線”放開、“二線”管住的稅收政策。



拱北海關自貿處處長王種瑞表示，當前海關部門已初步構建與合作區發展相適應的海關監管模式，封關運行後經合作區的對外開放口岸免稅放行進入合作區的個人攜帶和寄遞物品，免稅放行後可以在合作區內正常消費使用。保稅貨物可以在經營保稅業務的企業間自由流轉。



合作區經濟發展局局長李子蔚介紹，當前合作區正全力推進智慧口岸公共服務平台建設，將為合作區分線管理封關運行提供信息化平台支撐。