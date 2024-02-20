促進融資成本穩中有降

中評社北京2月20日電／據人民網報導，2月新一輪貸款市場報價利率（LPR）報價出爐：1年期LPR為3.45%，上次為3.45%；5年期以上LPR為3.95%，上次為4.2%。



業內人士認為，LPR報價下調有望進一步提振信貸市場、房地產市場，降低企業和居民的財務成本，助力開年經濟繼續回升向好。



招聯金融首席研究員董希淼表示，5年期以上LPR是個人住房貸款和企事業單位中長期貸款的定價基準，其下行可以進一步降低居民房貸利息支出、促進房地產市場平穩發展，也可以更有效激發企事業單位融資需求。



據瞭解，2019年8月，中國人民銀行實行房貸利率的新政策，住房商貸利率以最近一個月相應期限的LPR為定價基準加點形成。也即，各省、自治區、直轄市應按照“因城施策”原則，指導各省級市場利率定價自律機制，在國家統一的信貸政策基礎上，根據當地房地產市場形勢變化，確定轄區內首套和二套商業性個人住房貸款利率加點下限，最終形成該地的實際房貸利率。



此次5年期以上LPR下調，是繼去年6月下調10個基點後，時隔8個月再度下調。



以北京為例，2023年12月，北京調整了住房商業貸款的利率。調整後，對於首套房貸，如果購買北京城六區內住房，為當期LPR＋10個基點，為4.3%；如果購買北京城六區外住房，則為當期LPR，為4.2%。對於二套房貸，如果購買北京城六區內住房，為當期LPR＋60個基點，為4.8%；如果購買北京城六區外住房，則為當期LPR＋55個基點，為4.75%。



此次LPR下調後，如果是首套房貸，購買北京城六區內的住房貸款利率則降至4.05%，購買北京城六區外住房貸款利率則降至3.95%。如果是二套住房，購買北京城六區內的住房貸款利率則降至4.55%，購買北京城六區外住房利率則降至4.5%。



此外，中泰證券首席經濟學家李迅雷認為，未來政策利率空間仍然存在，國外政策環境變化有望為國內貨幣政策打開空間。中國人民銀行強調著力發揮改革效能，用改革的辦法推動社會綜合融資成本下行。未來，通過理順貸款利率與債券收益率等市場利率的關係、疏通價格傳導機制等途徑，還可以進一步釋放降成本的潛力。



中信證券首席經濟學家明明表示，中期借貸便利（MLF）降息和存款利率“降息”依然有空間。在進一步引導貸款利率下行的目標下，政策利率的下調引導仍然不可缺位。