綠委吳思瑤誇努力調和鼎鼐　韓國瑜點頭致意

綠委吳思瑤誇獎韓國瑜很努力在朝野協商調和鼎鼐。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月20日電（記者 楊騰凱）“立法院”今日開議，下午民進黨“立委”吳思瑤質詢，是民進黨“立委”本會期第一個質詢的“立委”。吳思瑤在質詢前先誇獎中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜很努力在朝野協商調和鼎鼐，韓國瑜也點頭致意。



吳思瑤當場請求韓國瑜，儘快再次召集朝野協商，安排23日進行食品安全專案報告。



“立法院”今日開議，邀請“行政院長”陳建仁進行施政報告並質詢，韓國瑜以院長身份主持院會。



吳思瑤表示，昨天朝野協商韓國瑜非常辛苦，努力的調和鼎鼐，如果不是民眾黨黨鞭黃國昌非常帥氣甩頭走人，如果不是民眾黨昨天可以讓協商破局，今天此時此刻我們已經在進行食安專案報告，這是非常可惜的事，無法讓民眾關心的食安問題直球對決。



聽到吳思瑤誇獎努力調和鼎鼐，韓國瑜也向吳思瑤點頭致意。



吳思瑤也對韓國瑜說，國民黨之前提要臨時會，疏忽了有違憲疑慮，再到這兩天民眾黨的加開院會，韓國瑜院長真的很難為，辛苦了，昨天韓國瑜主持的第二場朝野協商破局了，非常可惜。



吳思瑤表示，民進黨團今天上午正式在院會中提案，請韓國瑜盡快召開朝野協商，最快在23日星期五讓食安專案會報可以上路，懇請韓國瑜盡快召開協商，也期待這次協商不要再破局，這是她對於韓國瑜的請求。