擦亮冰雪旅遊“金名片”

中評社北京2月20日電／據人民網報導，入冬以來，冰雪消費持續升溫。各地根據自然禀賦，因地制宜推出一系列“冰雪＋”新產品、新場景，冰雪運動、冰雪旅遊廣受歡迎，冰天雪地中呈現出一派火熱景象。中國旅遊研究院最新發布的《中國冰雪旅遊發展報告》顯示，2023—2024冰雪季，我國冰雪休閑旅遊人數有望實現25%—30%的增長率，將有超過4億人次體驗冰雪休閑，冰雪休閑旅遊收入有望達到5500億元。



哈爾濱——



冰情雪韵激發文旅熱潮



冰雪大世界恢弘瑰麗，流光溢彩；太陽島雪博會232處雪雕，仿佛冰雪童話王國……這個冬天，黑龍江哈爾濱的冰情雪韵吸引不少遊客前往。



今年春節假期，哈爾濱市累計接待遊客1009.3萬人次，日均同比增長81.7%；實現旅遊總收入164.2億元，按可比口徑同比增長235.4%。遊客接待量與旅遊總收入均達到歷史峰值。



作為冰雪旅遊熱門目的地，哈爾濱推動冰雪文化與旅遊深度融合，不斷豐富冰雪旅遊文化內涵，滿足遊客多元化需求，冬季冰雪旅遊加速提檔升級。



“為了讓遊客更好體驗冰雪文化，哈爾濱將冰雪藝術融入了整個城市景觀。”哈爾濱市文化廣電和旅遊局局長王洪新說。



長達16米的冰玫瑰墻成為歷史文化保護街區新晉網紅打卡點，哈爾濱音樂公園裡的大雪人憨態可掬，中央大街冰雕雪塑與歐式建築交相輝映……這個雪季，冰雕雪塑將哈爾濱70多條街路和眾多廣場裝扮得格外浪漫。



“冰雪是我來哈爾濱旅遊的最大吸引力，讓我領略到了這座城市獨特的冰雪美景和哈爾濱人的好客與熱情。”來自廣州的遊客陳瑋珊說。

