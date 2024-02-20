全國鐵路發送量連續4天超一千五百萬人次

中評社北京2月20日電／據人民網報導，記者從中國國家鐵路集團有限公司（以下簡稱“國鐵集團”）獲悉：2月18日，全國鐵路發送旅客1560.8萬人次，連續4天超1500萬人次，運輸安全平穩有序。



從鐵路12306預售票情況看， 2月19日，北京、成都、廣州、武漢、西安、重慶、鄭州、上海、長沙、杭州等城市出發客流較多，北京、廣州、上海、深圳、成都、杭州、武漢、西安、重慶、鄭州等城市到達客流較多。



國鐵集團客運部負責人介紹，為應對節後客流高峰，各地鐵路部門充分挖潛擴能，在主要熱門方向和區段增加運力投放，加大旅客出行服務保障力度。北京局集團公司北京地區各大車站加強與站區管委會聯動，做好夜間公交、出租車、網約車等接駁運力保障。上海局集團公司計劃增開南昌、長沙、廣州、武漢、鄭州等方向的旅客列車381列，安排177列動車組列車重聯運行。廣州局集團公司在廣州至深圳、長沙至張家界、佛山至湛江、三亞至海口等熱門區間加開旅客列車438列，含夜間高鐵157列。



鐵路部門提醒，受寒潮天氣影響，各地鐵路部門將根據天氣情況動態調整旅客列車開行方案，主動規避安全風險，請旅客朋友及時關注天氣變化情況和出行服務信息，合理安排出行。