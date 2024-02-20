金融監管總局強化汽車金融公司分類監管

中評社北京2月20日電／據人民網報導，金融監管總局近日印發《汽車金融公司監管評級辦法》以下簡稱《評級辦法》），進一步健全和完善汽車金融公司風險監管體系，強化分類監管，引導汽車金融公司專注主業，大力促進汽車消費，不斷提升服務實體經濟質效。



汽車金融公司成立近20年來，機構數量和業務規模都得到快速增長，作為主要的汽車產業金融支持力量，著力為促進汽車銷售、暢通汽車產業鏈和支持穩定宏觀經濟發揮積極作用。目前行業整體發展相對平穩，資產規模趨於穩定，各家機構在業務模式、風控策略、運營管理和發展戰略等方面開始呈現差異化特徵。



2023年7月，金融監管總局修訂發布了《汽車金融公司管理辦法》，擴大了汽車金融公司業務範圍，增加售後回租、汽車附加品融資、汽車售後服務商貸款等業務。



“制定汽車金融公司監管評級規則，充分反映當前汽車金融公司經營特點、風險特徵和監管重點，強化監管評級結果運用，引導汽車金融公司專注主業，圍繞服務汽車產業和汽車消費，提升專業金融服務能力，是十分必要的。”金融監管總局有關司局負責人表示。



記者梳理，《評級辦法》從總體上對汽車金融公司監管評級工作進行規範。一是明確監管評級要素與方法。《評級辦法》設置公司治理、資本管理、風險管理、專業服務能力、消費者權益保護和信息科技管理等6項評級要素，分別賦予10%、10%、35%、20%、15%和10%的分值權重，並對評分原則進行規定。



二是明確監管評級組織實施流程。汽車金融公司監管評級按照初評、復評、審核、反饋監管評級結果等環節進行。監管評級結果從優到劣分為1－5級和S級，監管評級結果數值越大表明機構風險越大，需給予更高程度的監管關注。



三是明確分類監管原則與措施。規定監管評級結果應當作為監管機構制定及調整監管規劃、配置監管資源、採取監管措施和行動的主要依據，並作為汽車金融公司業務分級分類監管的審慎性條件。

