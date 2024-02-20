趙春山：未來兩岸關係一定持續對抗

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月20日電（記者 黃筱筠）淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山今天在一場論壇指出，從這次金門漁船事件觀察，對於兩岸關係發展持悲觀看法。未來兩岸關係一定是持續對抗，而賴清德520就職談話，也一定會聽美國的。



台灣軍情局所屬的“中共研究雜誌社”今天在台大校友會館舉行台灣大選後大陸因應作為暨認知戰之演變與影響論壇。



趙春山在論壇指出，對於金門漁船事件，延伸的兩岸關係提出四面向看法。第一，事件真相目前為止都沒有釐清，因此很難判斷真相。到底是否真的捕魚？怎麼落水的？事件是單一事件，或是用陰謀論來看是否刻意？



他也說，蔡政府處理危機不及格，馬上就是政治反應，目前講話都是陸委會、民進黨“立委”等，但是事件主管單位是“海巡署”，這件事情很間單，只是稽查要跑的話，不幸在轉彎時落水，我們除了提供協助，應該可以公佈真相，就一目暸然，不需要人云亦云。現在造成傷害很大，大陸網民群情激憤，往後類似事情會層出不窮，應該參考中美南海飛機事件，我們要記取教訓，否則往後難免不會發生擦槍走火事件，兩岸關係會螺旋下降。



趙春山指出，第二，這件事情會發現有九二共識真好。雙方漁民其實都有越界例子，以及取消M503航線偏置等，他過去都有機會參與協商，通通解決，因為有九二共識就可處理好。現在因為沒有九二共識，當年他都是以此為基礎進行處理。



他表示，第三，這個事件會不會擴大兩岸衝突，他認為不會。某種程度雙方都有自制，大陸三月初要進行兩會，很多事情要處理，不相信大陸會希望在這個時間擴大事件，而賴清德方面更不用提，賴更不希望520之前搞出事情，雙方都不希望此事件持續擴大。

