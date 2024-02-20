台北國際書展簡體館　睽違4年強勢回歸

台北國際書展的簡體館。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月20日電（記者 張穎齊）台“文化部”主辦、台北書展基金會承辦的2024年第32屆台北國際書展，20日至25日於台北市世貿一館展開為期6天出版閱讀嘉年華會。其中簡體館睽違疫情4年後，強勢回歸，共有20、30家重點出版社，販售7000多冊，出版社經理期盼能大賣。



出版社人員說，台北國際書展的人氣還是頗旺，台灣民眾以銀髮族對簡體字書籍較有興趣，年輕族群也是有，在喜好的書籍種類方面，台灣民眾對大陸出版的文化、藝術、旅遊類滿喜歡，另外民眾對大陸的政治較不熟悉、也不熱衷，因此參展的大陸書籍多為藝術、文學、歷史、哲學方面，還有生活類、中醫等，歷史書還不錯，大家都滿喜歡。



書展共有34國、509個出版單位公司參展，並會有400場以上推廣活動，現場不乏許多國外人士。有相當顯眼的台北故宮攤位、時報出版攤位、香港出版等攤位，至於簡體館則被安排在略為角落的地帶，展位為C422。



簡體館自2019年參加台北國際書展後，由於遇到疫情緣故，有4年未參加，此次重新登場，讓對岸相關出版社人員相當振奮。



簡體館的參展出版社人員向中評社說，由於今年兩岸關係較敏感，他們人員此次較為低調，不過關於簡體館的書籍，則希望民眾多來參閱、購買，期盼這6天能大賣，最好統統賣光光，第一天銷售看起來還不錯，希望繼續加油。



出版社人員指出，睽違了4年終於回歸，這次有20、30家大陸重點出版社參展，共推出7000多冊，可以再回來設展，實在太好，疫情期間並不容易，另外台灣的移民署有滿多的限制，例如他們出版社人員還需要打卡等，但不管如何，都期許全部的書都能賣光光。



出版社人員說，展位費用頗貴，不便透露，歷年參展以來，簡體館的展位、參展出版社及書籍量，都差不多，這次一樣申請報名10個展位，但是核准9個展位。



現場書籍的櫃位有大陸的暢銷得獎書、最美的書、矛盾文學獎、文津圖書獎、魯迅文學獎相關得獎書籍，出版社也不少，有福建人民、廣東人民、重慶出版集團、上海文藝、上海世紀出版集團等。