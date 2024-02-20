團客赴陸突喊卡損失政府賠？陳建仁避答

陳建仁。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月20日電（記者 楊騰凱）“行政院長”陳建仁今日率“內閣”成員赴“立法院”備詢，面對中國國民黨“立委”傅崐萁詢問，蔡政府去年11月宣布開放台灣團客赴大陸旅遊，今年2月卻改口取消，造成的損失是否由政府賠償？對此，陳建仁沉默未答，但仍強調已經組團的，還是容許他們出團。



陳建仁今日率“內閣”團隊赴“立法院”備詢。



傅崐萁質詢指出，去年11月3日陳建仁宣布，今年3月1日開始，台灣可以組團前往大陸，對於久旱逢甘霖的旅行服務業者，是多麼的期盼，大家也討論台灣如果放團客過去，對岸也會禮尚往來，來去之間對台灣的百工百業是很大的助益，為民進黨鞏固了不少選票。但陳建仁到底是國王新衣還是糖衣毒藥，今年2月7日此事就喊停，理由是會損及“國家”利益，用這種狗屁倒灶的理由，觀光署已經變成“國安”單位了嗎？還是民進黨政府已經把所有部會都變成東廠的一部分？



傅崐萁表示，2月7日宣布喊停，是陳建仁的意思，還是賴清德的意思？



陳建仁表示，是我們整個行政團隊討論出來的，這很明白，去年我們宣布的時候，因為原來是疫情關係不能組團到大陸，後來8月24日解禁後，我們就開始安排，那個時候雙方都有默契，希望雙方都能組團來觀光，這在國際慣例就是要互相有所交流，我們業者開始組團後，卻沒看到大陸開放組團來台，而且還發現M503航道的改變。



傅崐萁問，所以陳建仁的信用保鮮期衹有去年11月3日到今年2月7日的3個月？



陳建仁說，不是這樣的。

