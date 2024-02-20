中國第40次南極考察隊圓滿完成航空調查

中評社北京2月20日電／據新華社報導，記者從自然資源部中國極地研究中心獲悉，中國第40次南極考察隊日前圓滿完成南極研究科學委員會（SCAR）南極冰蓋國際合作“環”計劃航空調查任務。



中國極地研究中心極地冰雪與氣候變化研究所研究員崔祥斌介紹，在中國第40次南極考察中，考察隊員依托中國極地考察固定翼飛機“雪鷹601”，在比利時伊麗莎白公主站、澳大利亞莫森站和日本昭和站的協助下，成功獲取了中國中山站至比利時伊麗莎白公主站冰蓋邊緣的詳細冰厚、冰下地形等科學調查數據，為精確評估這一區域的冰量流失狀況和冰蓋不穩定性提供了重要依據。



南極冰蓋是地球上最大的冰蓋，對全球氣候變化有重要影響。



2021年，南極研究科學委員會（SCAR）發起了環南極冰蓋邊緣的航空冰下調查國際合作“環”計劃，旨在通過航空觀測，重點獲取南極冰蓋接地區域的冰厚和冰下地形數據，為評估南極冰蓋冰量流失、冰蓋不穩定性及其對全球海平面上升的影響提供依據。目前共有18個國家參與了該計劃，中國是這一國際前沿科學計劃的重要發起國和參與國。



據介紹，中國“雪鷹601”固定翼飛機是先進的南極航空調查平台之一，集成了航空冰雷達、重力儀、磁力計等主要設備，具有強大的南極冰蓋冰下探測能力。近年來，中國極地研究中心極地冰雪與氣候變化研究所聚焦南極雷達冰川學觀測研究，取得了一系列重要成果。