商務部已召開16場外資企業圓桌會解決問題訴求

中評社北京2月20日電／據新華社報導，記者20日從商務部獲悉，截至今年1月底，商務部已召開16場外資企業圓桌會，已解決會上反映的問題訴求300餘件。



據介紹，自2023年7月起，商務部建立外資企業圓桌會議制度，定期召開會議聽取外資企業反映困難問題和意見建議，並會同相關部門和地方共同推動解決。截至今年1月底，商務部已召開16場外資企業圓桌會，共400餘家外資企業、外國商協會參會，已解決會上反映的問題訴求300餘件。同時，各省份也建立圓桌會議制度，召開140餘場圓桌會，2200餘家外資企業、外國商協會參會，已解決問題訴求900餘件。



商務部外資司有關負責人表示，圓桌會議堅持問題導向，請參會企業提供問題詳細情況，部分問題在會上就得到解決。對於會上尚未解決的突出難點和共性問題，商務部建立工作台賬，與有關部門深入會商研究，針對性出台務實舉措，持續完善有關政策規定，並做好企業重點關切的政策解讀。



一是緊抓快辦一批重點問題。商務部會同財政部、稅務總局繼續對外資研發中心採購國產設備全額退還增值稅。財政部、稅務總局將外籍個人有關津補貼個人所得稅政策延續至2027年底。國家發展改革委出台有關通知，明確綠色電力交易規則。市場監管總局發布《外商投資企業參與我國標準化工作“十問十答”》，支持外資企業平等參與中國標準制定工作。



二是改進完善一批政策規定。外交部優化發布新版外國人來華簽證申請表，便利外籍人員來華。國家移民局簽發啟用新版外國人永久居留身份證，便利外籍人員工作、學習、生活。市場監管總局修訂《特殊醫學用途配方食品註冊管理辦法》，完善特殊醫學用途配方食品管理。國家網信辦起草數據跨境流動有關規定並向社會公開徵求意見。



三是解釋說明一批熱點關切。商務部搭台、各部門參與，以“組團式”服務主動對接中國美國商會、中國歐盟商會、中國日本商會等主要外國商協會及重點外資企業，就數據跨境流動、出口管制、反間諜法、最新外資政策等熱點關切針對性開展政策解讀。“面對面”答疑釋惑，有效增強政企互信，有力提升政策透明度和可預期性。



此外，商務部於2023年9月上線外資企業問題訴求收集辦理系統，打造“線上外資企業圓桌會”，向更多外資企業特別是中小企業提供反映問題的公開渠道。



2024年，商務部將繼續發揮好外資企業圓桌會議制度作用，加強央地協同與部門聯動，每個月召開一場圓桌會議。