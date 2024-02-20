外交部回應美歐對華電動汽車實施貿易保護舉措

中評社北京2月20日電／據央視新聞報導，2月20日，外交部發言人毛寧主持例行記者會。有記者提問，去年中國汽車出口491萬輛，首次躍居世界首位。中國汽車工業協會日前公布的數據顯示，今年1月，中國出口汽車44.3萬輛，同比增長47.4%，延續了快速增長態勢。我們同時也注意到，美方正考慮採用關稅以外的方式，限制對中國智能汽車及相關零部件的進口。歐盟也對中國電動汽車發起了反補貼調查。發言人對此有何評論？



毛寧表示，你提到的有關中國汽車出口的數據，充分顯示了中國製造業的高質量發展和科技創新的強勁活力。分工合作、互利共贏是汽車產業鏈的一個顯著特點，中國汽車產業的跨越式發展為全球消費者提供了高質量、高性價比的產品。中國每出口三輛汽車，其中就有一輛是電動汽車，這也為全球綠色低碳轉型作出了積極貢獻。



對於有關國家對中國採取的貿易保護主義措施，毛寧表示，正如王毅外長指出，把正常的貿易往來泛安全化、泛意識形態化，以“去風險”為名，構築“小院高牆”，不追求“跑得更快”，卻試圖“絆倒別人”，看似贏了，實則輸掉了自己的長遠發展，也拖累了世界的進步和繁榮。



毛寧說，中方始終認為，各方應當團結而不是分裂，合作而不是對抗，開放而不是封閉。在維護自身利益時兼顧他方利益，在尋求自身發展時促進共同發展，為經貿合作創造國際化、市場化、法治化環境，推動經濟全球化向著更加普惠包容的方向發展。