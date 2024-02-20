兩女開戰！徐巧芯嗆：人若犯我必加倍奉還

藍委徐巧芯接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立委”徐巧芯今天下午出面受訪時，針對今天早上她和民進黨“立委”黃捷在議場內的衝突一事強調，她要很直接的告訴黃捷，國民黨跟以前不一樣了，“人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必加倍奉還。”這就是新的國民黨。



第11屆“立法院”第一會期今天開議，“行政院長”陳建仁在施政報告前，中國國民黨“立法院”黨團發動杯葛，要陳對食安問題道歉才能上台。過程中，藍綠女將徐巧芯和黃捷一度為爭搶麥克風而爭執，成為現場焦點之一。



黃捷指出，國民黨“立委”私帶麥克風進入“立法院”議場，已違規在先。徐巧芯說，針對麥克風的部分，民進黨可以表達不滿，但不能動手，麥克風又不是黃捷買的；平常在路上看到一個地方禁止抽菸，就可以去搶下別人的菸嗎？不行嘛！



徐巧芯舉例說，如果今天有人違規抽菸，例如民進黨黨團總召柯建銘平常在“立法院”違規抽菸，黃捷看到的時候，可以說“先生，請你不要在這裡抽菸。”、“我現在叫環保局來開罰你。”，但不可以徒手去搶菸，這是犯法的行為。



徐巧芯強調，當場的狀況是，本來大家只是在爭執，沒想到，黃捷衝過去國民黨“立委”羅智強面前，伸手要搶麥克風，要作肢體的觸碰，這年頭男孩子真的要好好保護自己，尤其是，先前黃捷才剛抹黑“立法院長”韓國瑜出於禮貌的行為，說成是騷擾，所以當下她很害怕，萬一羅碰到黃，到時候又被黃捷說是騷擾、被碰瓷，她才會立刻上前排除狀況，狀況中也沒有拉扯，她只是跟黃捷說，不要去搶別人的東西。



徐巧芯表示，民進黨可能以為，可以像以前一樣對國民黨“立委”為所欲為，但他們現在要大聲說，不要動，不要出手跟別人碰撞，不管在人數上、戰鬥意志上，國民黨都會團結保護自己的“立委”。