林右昌諷謝國樑嗑藥拉K　兩任基隆市長開戰

基隆市長謝國樑。（照片：基隆市政府提供） 中評社台北2月20日電（記者 張穎齊）台灣服飾品牌主富服裝公司（NET）近期因基隆東岸商場建物產權，槓上中國國民黨基隆市長謝國樑主政的基隆市政府，爭議不斷延燒。民進黨前基隆市長、“內政部長”林右昌批謝國樑賤價委商又黑箱，還把權利金縮水變成1500萬元新台幣，還諷謝嗑藥拉K。謝20日罕見撂重話反嗆，林右昌在抹黑，若是1500萬，他明天就去切腹。



服飾品牌NET以新台幣2億元興建3層樓的基隆東岸廣場商場，因產權合約爭議，商場經營權由微風集團接手，並由基隆市府點交後，基隆市府甚至在深夜強行破門進入商場，NET隨後刊登廣告，要求謝國樑應公開致歉，並在記者會出示地籍謄本，指基隆市府至今並未取得2樓至4樓產權，市府沒有合法依據卻突襲接管商場，公然踐踏法治。謝國樑昨日偕藍委大動作反擊，指控林右昌留下的爛攤子，謝、林展開口水戰駁火。



綠營近日力挺NET，“副總統”當選人蕭美琴日前還在臉書po出她在NET服裝店購物的照片，強調她是NET的粉絲。



謝國樑今日在基隆市政府舉行記者會，痛批林右昌餵食假訊息，強調未來每年向廠商收取的租金達6775萬元，並非如林右昌所說的1500萬，若只有收取微風1年1500萬租金，他不惜拿自己生命作擔保，“我今天寫好遺書，明天就去切腹！”



謝國樑痛批，為何會有這些不實輿論紛飛，必須歸咎於“中央廚房”，中央廚房則是林右昌家族，林右昌及其胞妹林宛姿給基隆市貼上“賤價委商”如此不堪的標籤，這絕對是對基隆市最大的抹黑，面對這些不實的指控跟政治操作，他都一一澄清，還原真相。

