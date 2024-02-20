去年檢察機關辦涉民生民利行政檢察案超6.9萬件

中評社北京2月20日電／據光明日報報導，2月19日，最高人民檢察院第七檢察廳廳長張相軍接受“全面貫徹習近平法治思想 高質效辦好每一個案件”最高檢廳長網絡訪談時表示，2023年，行政檢察以專項監督活動為抓手，共辦理涉民生民利行政檢察監督案件6.9萬多件。



據悉，最高人民檢察院圍繞“維護老年人合法權益”等主題發布4批24件典型案例；會同民政部、中國殘聯發布維護殘疾人合法權益5件典型案例；會同全國婦聯發布維護農村婦女涉土地合法權益6件典型案例……指導各地檢察機關高質效辦好發生在人民群眾身邊的每一起“小案”，強化對老年人、婦女、殘疾人、農民工等特定群體權益的保護。



此外，行政檢察貫徹落實黨的二十大關於優化營商環境的部署，聚焦市場主體發展中的“痛點”“難點”“堵點”，依法平等保護各類市場主體產權和合法權益，指導各地辦理涉市場主體產權保護、市場准入、公平競爭、社會信用、監管執法等行政檢察監督案件2.5萬多件。尤其是針對有的地方不履行或不完全履行行政協議，損害一方當事人信賴利益問題，針對行政處罰中“小案重罰”“過罰不當”以及“重復處罰”問題，加大行政訴訟和非訴執行監督力度，防止企業因不當強制執行陷入生產經營困境。



據瞭解，最高人民檢察院組織開展道路交通安全和運輸執法領域行政檢察監督，聚焦逐利執法、粗暴執法、執法不規範等執法突出問題，加大行政檢察工作力度。2023年1至10月，檢察機關共辦理該領域行政檢察監督案件1.2萬餘件，開展類案監督1315件，促進該領域突出問題源頭治理、系統治理。