采茶舞曲：六十六載傳唱久，此曲只應人間有

中評社北京2月20日電／據新華每日電訊報導，“溪水清清溪水長，溪水兩岸好風光”，在上一個龍年之後，時隔12年，《采茶舞曲》再度唱響春晚舞台，帶來了浙南茶鄉的縷縷芬芳。



66年前，著名音樂家周大風在浙江泰順采風，在鄉村土樓里一夜揮就《采茶舞曲》，從此傳唱不衰。近年來，除了兩度在春晚上演出，《采茶舞曲》還在2016年G20杭州峰會專場文藝演出、2023年杭州第十九屆亞洲運動會開幕式歡迎宴會上亮相。



傳唱66年，《采茶舞曲》魅力何在？



詩樂意韵相和合



“這首歌曲直接表現和歌頌勞動，體現了勞動人民的勞作形象和精神風貌，同時，這些充滿生機活力的場景，是在以抒情為主的優美曲調中體現的。”浙江藝術職業學院原副院長、浙江省音協原副主席盧竹音說。



而曲調的優美就來自於民間的滋養。盧竹音告訴記者，《采茶舞曲》以越劇的唱腔和音樂曲調為主，糅合了“灘簧”“走書”“四明南詞”等多種江南民間音樂的曲調，並以曲調中的“起、平、緊、叠、落”為基本結構框架，同時採用某些小調的句型和旋法，並應用了民間音樂中“多上一下”的手法。



“周大風先生採用了中國傳統五聲音階中的‘宮徵交替’調式。”盧竹音分析說，《采茶舞曲》遣“角”為先鋒，以“商”為依托，取“羽”作跳板，獲得了與眾不同的富有特色的音樂語言。“《采茶舞曲》具有厚實的民族、民間音樂基礎，很容易為人們普遍接受。”



在盧竹音看來，《采茶舞曲》里全是普普通通的常用詞語，語言樸素富有生活氣息，有對自然風光的寫實描繪，有采茶姑娘的對話或內心獨白。“這些並不‘高檔次’的詞語，一經與旋律‘化合’，就產生了閃電般的光芒。歌曲既保留了越劇的神韵，又打破了越劇的‘方整性’，使‘詞意合著樂意，樂韵和著詞韵’。”



越劇史學家、紀錄片《百年越劇》總導演鐘冶平告訴記者，1958年，《采茶舞曲》在中國唱片社灌制唱片，首版就製作了80萬張。1959年，它還被選為新中國成立十周年慶典活動樂曲之一。葉彩華、朱逢博兩位歌唱家在20世紀60年代初、70年代末的兩度精彩演繹，也令《采茶舞曲》兩度“爆紅”。20世紀80年代，《采茶舞曲》被聯合國教科文組織作為亞太地區優秀民族歌舞保存起來，並被評為這一地區的音樂教材。