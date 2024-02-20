林右昌嗆謝國樑嗑藥　洪孟楷促陳建仁約束

藍委洪孟楷。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨基隆市長謝國樑因基隆東岸商場產權事件和民進黨前基隆市長、現任“內政部長”林右昌槓上，林今天受訪時嗆“謝國樑市長是不是瘋了？是喝醉酒還是嗑藥、拉K？”國民黨“立委”洪孟楷在質詢“行政院長”陳建仁時砲轟，不該放任行政官員對地方首長人身攻擊，是否該收回這樣的發言？陳則緩頰稱“可能是氣話”。



隨後林右昌因其他議題上備詢台時，要幫陳建仁發言解圍時，被洪孟楷當場制止，要林只能提供意見給陳，不要發言，因為他詢問的陳建仁，林上台只能算是幕僚，沒得到允許發言，讓林只能呆站在一旁。



謝國樑因基隆東岸商場產權槓上NET（主富服裝公司），昨在臉書直播批評民進黨議會黨團無恥、丟臉，更點名林右昌做對市民不利、對自己有利的事，林右昌今反擊嗆，“謝國樑市長是不是瘋了？是喝醉酒還是嗑藥、拉K？”。



陳建仁今天率領“內閣”官員到“立法院”進行施政報告並備質詢。洪孟楷質詢時提及此事，他說，“行政院長”要負責“內閣”官員言行，但有“部長”隔空對嗆，講地方首長“瘋了、醉了、還是嗑藥”，是否認同此講法？



陳建仁回應說，當然希望“中央”跟地方更和諧，但“可能是氣話啦！”還是希望要和諧。



洪孟楷批評，為何放任“部會”首長，對地方首長人身攻擊、侮辱？陳建仁說，這件事情所有來龍去脈大家都很清楚，“我覺得（林右昌）這句話應該是在講氣話！”



洪孟楷呼籲，基隆市政府跟民間企業的官司，司法有司法程序，行政首長不應該加諸自己的判斷，陳建仁則回應說，同意。