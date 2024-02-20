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哥斯達黎加發生槍擊事件致1死5傷
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2024-02-20 16:47:07
中評社北京2月20日電／據新華網報導，哥斯達黎加加勒比海沿岸的利蒙省19日發生槍擊事件，造成1人死亡、5人受傷。
據哥斯達黎加司法調查局發布的新聞公報，槍擊發生在利蒙省錫基雷斯市一所學校門前，當時正值下午放學時段，2名騎摩托車的槍手向1名25歲的男子連開數槍，男子當場死亡。傷者包括2名婦女和3名未成年人，已被送往醫院治療。警方懷疑槍擊事件與販毒團夥有關。
去年以來，哥斯達黎加境內與販毒相關的惡性犯罪活動顯著增加。利蒙是哥斯達黎加販毒和有組織犯罪活動最猖獗的省份。
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