新研究：高枕並非無憂

中評社北京2月20日電／據新華網報導，有些人睡覺時習慣用很高的枕頭。一項新研究發現，使用過高的枕頭可能誘發自發性椎動脈夾層，而這是導致腦卒中（俗稱中風）的原因之一。研究人員指出，高枕並非無憂，人們在選擇枕頭時還需多加注意。



日本國立循環器官疾病研究中心等機構的研究人員近日在《歐洲卒中雜誌》上發表文章介紹說，自發性椎動脈夾層是一種動脈血管病變，發病原因尚不十分明確。由於不少患者醒來時出現頸部、頭枕部疼痛等症狀，且一些患者有使用高枕頭的習慣，於是他們決定研究這種疾病是否與高枕頭的使用有關。



他們以2018年至2023年間在日本一家醫療機構接受治療的53名自發性椎動脈夾層患者為研究對象，並選取同時期53名罹患其他疾病的患者作為對照組，調查這些人平時使用的枕頭高度。參考相關專家意見後，研究人員將高度超過12厘米的枕頭定義為高枕頭，將高度超過15厘米的枕頭定義為極高的枕頭。



調查顯示，自發性椎動脈夾層患者組有18人使用高度超過12厘米的枕頭，而對照組衹有8人。具體到枕頭高度超過15厘米的情況，患者組有9人使用極高的枕頭，而對照組衹有1人。研究人員說，這表明枕頭的高度與自發性椎動脈夾層的發病存在關聯。



研究人員說，一些自發性椎動脈夾層患者發病可能是使用過高的枕頭導致的，使用高枕頭時，脖子的彎曲程度較大，尤其在翻身等導致脖子轉動的情況下容易損傷血管，因此應避免使用過高的枕頭。