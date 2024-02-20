質疑禁團令　綠委許智傑要蔡政府重新思考

“交通部長”王國材（右）與陸委會主委邱太三。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月20日電（記者 俞敦平）民進黨自家“立委”許智傑20日下午在“立法院”質詢時，針對“交通部”過年前突襲宣布的禁止組團赴陸旅遊令頗有不滿。他詢問“交通部長”王國材和陸委會主委邱太三，政府何時有機會開放民眾到中國大陸組團旅遊。“交通部長”王國材與陸委會主委邱太三分別回應了相關的問題，並說明了政府的立場與考量。許智傑對兩位官員的回應並不滿意，他希望政府該好好思考民間的想法，去拿捏和中國大陸交流上的對等程度。



首先，邱太三解釋了兩岸觀光旅遊的權責分配，指出大陸人士來台觀光是由陸委會負責，而民眾赴陸旅遊是由“交通部”觀光署負責，這是根據兩岸人民關係條例第16條的規定。



接著，王國材說明了“交通部”的禁團赴陸旅遊令的背景與原因，表示政府本來是希望兩岸能夠健康有序有善的交往，曾經請大陸方面先組團來台，但是遭到拒絕，並且發生了M503航線與半礁事件等等的挑釁。因此，政府決定從3月1號到5月底暫停開放赴陸旅遊團，這是根據調查這三個月是大陸組團最多的時期。王國材部長強調，這個措施並不是永久性的，只要大陸方面有善意的回應或表現，政府會重新考慮開放的時機與條件。



此外，邱太三補充了政府的考量，指出基於“國家”整體利益，觀光的交流應該是雙向的。但是大陸自2019年8月以後就先禁止大陸人民到台灣自由行，而台灣還是繼續讓民眾到大陸去自由行。2020年因為疫情的關係，雙方都暫停了團客的往來。邱太三表示，從2019年之前，兩岸的觀光交流是基於雙向互利共惠的原則，但是現在已經不是這樣了。



最後，綠委許智傑提出一些具體的建議，認為政府應該思考如何拿捏對等的程度，並舉例說明，像泰國、文萊和菲律賓的旅客來台是免簽，但是台灣人去那些國家還是要辦理簽證，所以國與國之間的互動不見得都是一模一樣。許智傑表示，大陸跟台灣的關係相當敏感。因此，許智傑建議，政府可以適當的釋出一些善意，比如說先開放小額的或者是逐步的赴陸旅遊團，讓“交通部”跟陸委會可以思考斟酌一下，而不是完全封閉。