日本眾院否決針對文科相的不信任案

中評社香港2月20日電／日本眾院20日召開全體會議，關於因2021年眾院選舉中接受“世界和平統一家庭聯合會”（原“統一教會”）支援疑雲，由立憲民主黨提出的針對文部科學相盛山正仁的不信任決議案進行表決。因執政黨和日本維新會的多數反對，不信任案被否決。共產黨和國民民主黨對不信任案表示了贊成。由於提交了不信任案，原定20日實施的有關2024年度預算案的眾院預算委員會一般質詢被取消。



共同社報導，在全體會議之前，自民黨代理幹事長梶山弘志在20日的記者會上表示：“（盛山）是作出要求下達解散教會命令這一嚴肅判斷的閣僚，關係也已經完全切斷”，認為不屬於不信任案的對象。立民黨國會對策委員長安住淳在國會內向媒體指出：“（盛山）應該坦率申報自己曾與教會有關係。他是負責教育的閣僚，撒謊是不對的。”



在自民黨派系政治集資宴會收回扣問題上，朝野政黨圍繞召開政治倫理審查會也激烈交鋒。執政黨力爭下週內在眾院通過預算案，審議日程十分緊張。



本月上旬，有報導稱盛山接受了教會相關團體的選舉支援。盛山在眾院預算委員會上，就要求贊同教會方面期待實施的政策的“推薦確認書”回答說“或許簽了名”、“完全不記得了”等，被批評含糊其辭。