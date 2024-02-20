非盟峰會呼籲在加沙地帶立即停火

中評社北京2月20日電／據新華網報導，第37屆非洲聯盟（非盟）首腦會議19日在位於埃塞俄比亞首都亞的斯亞貝巴的非盟總部閉幕。峰會期間，與會領導人呼籲在加沙地帶立即停火，以防止加沙地帶的人道主義局勢進一步惡化。



新當選非盟輪值主席、毛里塔尼亞總統加茲瓦尼在峰會開幕式上表示，加沙的局勢清楚表明，當前國際體系嚴重不公且存在不同標準，亟需進行改革。他呼籲國際社會不要猶豫，立即為實現在加沙地帶停火、提供援助以及建立全面持久的解決方案而努力。



“最重要的是承認巴勒斯坦人建立以東耶路撒冷為首都的獨立國家的固有權利，這符合相關的國際決議。”加茲瓦尼說。



非盟委員會主席法基在開幕式上發言時強調：“幻想通過霸權和殘酷的武力解決分歧是荒謬的，但這真實地發生在我們眼前。國際人道主義法、人權和道德已被踐踏在腳下。”法基對南非去年12月向聯合國國際法院起訴以色列，指控以色列在加沙地帶實施種族滅絕的做法表示肯定。



受邀參加會議的巴勒斯坦總理阿什提耶在峰會上發言時指出，“兩國方案”，即建立以1967年邊界為基礎的巴勒斯坦國，是解決巴勒斯坦問題的唯一出路。



此次峰會17日開幕，核心議題聚焦地區安全局勢、非洲大陸發展、非盟改革、提升非洲影響力等。