明年北京將初步建成國際美食之都

中評社北京2月20日電／據北京晚報報導，昨天（2月19日），市商務局等9部門發布《推動北京餐飲業高質量發展加快打造國際美食之都行動方案》，到2025年，全市新引進超500個國內外知名美食品牌，培育30條以上“深夜食堂”特色餐飲街區，初步建成薈萃全球風味的國際美食之都。



餐飲業收入創歷史新高



數據顯示，2023年，北京餐飲業趨穩向好，餐飲業收入首次突破1300億元，同比增長32.5%，超過全國增速12.1個百分點；占社會零售額比重9%，對社會零售額增幅貢獻率達52.8%。餐飲業收入和市場主體數量均創歷史新高，展現出強勁發展潛力和良好發展前景。



為進一步促進本市餐飲業高質量發展，《方案》提出了國際品牌匯聚、美食聚集地打造、傳統技藝振興、消費場景升級、科技應用支撐、專業人才培養和服務品質提升七大行動，共推出22項任務，加快打造國際美食之都，助力北京建設國際消費中心城市。



在國際品牌匯聚行動中，北京將加快引進國內外美食品牌，支持國內外美食品牌來京發展，設立首店、旗艦店、推廣中心等，同時探索建立全球餐飲品牌名錄庫，完善落地選址、品牌宣傳等方面配套服務，發揮在京境外機構和駐京辦作用，帶動更多國內外風味餐廳落地北京。到2025年，全市將新引進超500個國內外知名美食品牌。



鼓勵餐飲業延時經營



北京還將打造美食聚集地，各區針對飲食文化、旅遊資源等不同特點，統籌規劃布局餐飲服務功能，實現“一區一特色”錯位發展。具體來看，核心區和中心城區重點發力餐飲業轉型升級，提升服務品質，加強品牌建設；副中心和平原新城地區補足餐飲供給缺口，加快均衡發展；生態涵養區通過打造“一鎮一品、一線一品、一店一品”等，發展民俗和旅遊體驗餐飲。到2025年，城六區、副中心、平原新城地區每個區打造兩條以上餐飲聚集街區，生態涵養區深化餐飲“品牌下鄉、大廚下鄉、技藝下鄉”，著力提高區域餐飲特色。

