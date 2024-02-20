如何看待四萬億背後的經濟發展韌性

中評社北京2月20日電／據北京晚報報導，歲末年初，西直門外大街由東向西的第一高樓已經改頭換面，掛上了“北京金融科技中心”的招牌。樓內，曾經以回廊式分割成的3000多個小店鋪也被重新區隔，變成寬敞的辦公區。



2024年是北京“疏解非首都功能”第十個年頭。舍掉那些曾經創造過不錯產值和利潤的工廠店鋪，是否衝擊了北京的經濟？北京在全國率先步入減量發展時代，是否意味著也同時“減”掉了城市發展的機遇和競爭力？這是不容迴避的問題。



北京金融科技中心前身曾是“動批”地區的最大市場——世紀天樂服裝城。2018年，全面完成“動批”45萬平方米疏解任務半年後，北京啟動建設金融科技創新示範區，一座座批發市場陸續完成“鍍金”。



說是“鍍金”，並不誇張。產業從服裝批發向金融科技轉型的過程中，人少了——從業人員從4萬降至1萬，日均客流量由10萬降至1萬；產值卻翻了數番——過去“動批”雖然每年能創造6000萬元的經濟效益，政府投入的各項管理成本卻超過1億元，轉型後一年稅收就有20億元。



從“動批”推而廣之，整座城市的發展都必須算好投入與產出的經濟賬：管理成本的降低能使政府將更多的錢花在“刀刃”上；以更少的要素投入和能源消耗，創造更大的價值，才能謀求更長遠的發展。



放眼世界，每座超大城市的發展軌跡都繞不開產業轉型、動能轉換這道難題。北京由“集聚資源求增長”向“疏解功能謀發展”的轉型，是痛定思痛。資源環境承載能力的硬約束、“大城市病”的糾纏、市民對美好生活的期待……多重壓力促使北京成為全國第一個減量發展的超大城市。



數據顯示，十年來，北京累計退出一般製造業企業超過3000家，疏解和升級區域性專業市場和物流中心近1000個，北京城鄉建設用地規模自新版城市總規實施以來累計壓減130平方公里；但另一面，北京人均地區生產總值到2022年已超過19萬元，在各省區市保持領先，達到發達經濟體中等水平。

