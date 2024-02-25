蕭博仁語中評：兩岸旅遊沒了 損失誰負責？

旅行商業同業公會全聯會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月25日電（記者 鄭羿菲）旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁日前接受中評社訪問表示，原本3月禁團令解除，台灣民眾赴陸旅陸掀起熱潮，在兩岸航班仍未恢復疫情前的情況下，5月底前每個月約有200團、約4000人次赴陸觀光，旅行業者也都預付機票、飯店等訂金，“6月禁團令”後，這些損失誰負責？



蕭博仁無奈道，從方方面面都顯示，民進黨政府根本不重視旅遊產業，觀光產業有近100萬名從業人員，只希望有個穩定的工作求溫飽，疫情期間旅行社都還保留大陸旅遊部門的人事，若6月禁團令沒有處理好，觀光產業看不到解除的希望，恐怕會陸續裁撤大陸旅遊部門從業人員，除了提高失業率，裁撤後要再重啟就非常困難了，等到有一天，沒有客源導致大陸在台灣的9家駐點航空公司撤回後，兩岸大概就是準備打仗了。



蕭博仁自1990年踏入旅行業，做了3年業務後，創辦“大馨旅行社”，2008年開放陸客來台觀光後，也曾協助海基會處理數起陸客來台旅遊意外事件，居中安排陸客家屬來台善後。蕭博仁2000年起即積極推動旅行公會全聯會的會務，並曾任第5屆全聯會副理事長。

