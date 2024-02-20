馬振坤：大陸下一步也可能針對馬祖採取動作

“國防大學”政治作戰學院“中共軍事事務所”教授馬振坤。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月20日電（記者 黃筱筠）台“國防大學”政治作戰學院“中共軍事事務所”教授馬振坤今天在論壇上表示，大陸對賴清德選前就已經定調，加上副手蕭美琴稱為“獨上加獨”，大陸對賴只有觀其行，已經沒有聽其言。因此賴清德沒有對台灣定位有著墨之處，賴很清楚大陸已經對他定調，說什麼都沒有用。他提醒，除了金門，還有其他離島馬祖等，大陸下一步也可能採取動作，大陸官方會利用這個事件擴張管轄權。



台灣軍情局所屬“中共研究雜誌社”今天在台大校友會館舉行台灣大選後大陸因應作為暨認知戰之演變與影響論壇。



政治大學政治系教授兼國關中心主任寇健文表示，大陸對台政策在馬英九時代就漸漸形成，朝向和平發展，預期21世紀前20年是相對穩定，但現在大陸已經不提和平，進入戰略機遇期步入大國崛起，會對台灣壓迫，但仍避免戰爭，會利用機會採取積極回應，目的不在回應事件發生的原點，而是往前走，這次金門事件也是往前走，主要並非平息大陸內部聲音，而是大陸對台政策要往前走。



寇健文表示，在軍事部分，美國大選特朗普會不會當選，是導致兩岸會不會發生戰爭的一個變數。現在是否交換生也停了，政大上學期還有，但這個學期已經沒有大陸交換生，大陸會歡迎我們過去，但他們的人已經不會來。總體上台灣面臨壓力，已經不是賴清德講什麼話，大陸就是要利用這個時間點往前走，掌握對台主導權。



馬振坤認為，金門漁船事情是給大陸天下掉下來的禮物，事發至今兩岸官方都各有說法、彼此放話，有說法認為大陸官方是因應民情有交代，才會動作這麼大，但是這樣判斷是有問題。大陸基本對台政策就是要推動台海內海化，金門漁船事件是一個掉下來的禮物，大陸當晚發布聲明譴責台灣當局惡意，造成陸籍漁民死亡。金廈海域基本上沒有什麼民情壓力。這些作法都是大陸官方既定政策。

