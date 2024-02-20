去年全國著作權登記總量同比增長40.46%

中評社北京2月20日電／據新華社報導，記者從國家版權局獲悉，2023年全國著作權登記總量達8923901件，同比增長40.46%。



國家版權局發布的2023年全國著作權登記情況通報顯示，根據各省、自治區、直轄市版權局和中國版權保護中心作品登記信息統計，2023年全國共完成作品著作權登記6428277件，同比增長42.30%。



全國作品著作權登記量總體呈現大幅增長趨勢，北京、山東、福建的登記量居於前三位，河南、西藏、山東、福建、河北、江西、雲南、青海的登記量增長率超過100%。



從作品類型看，登記量最多的是美術作品，占登記總量的51.28%；第二是攝影作品，占登記總量的38.92%；第三是文字作品，占登記總量的5.12%；第四是影視作品，占登記總量的1.84%。此外，還有錄像製品、圖形作品、音樂作品、錄音製品以及模型、戲劇、曲藝、建築作品等。



通報還顯示，2023年全國共完成計算機軟件著作權登記2495213件，同比增長35.95%，登記數量和增速均創5年來新高。計算機軟件著作權登記區域主要分布在東部地區，登記量約147萬件，占登記總量的59%。此外，2023年全國共完成著作權質權登記411件，同比增長17.43%。