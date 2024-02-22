傅崐成答中評：金廈禁限制水域具有歧視性

原廈門大學法學院教授傅崐成 中評社香港2月22日電（記者 林艷）金門周邊海域14日發生台灣海巡艦追逐大陸漁船導致翻覆，造成兩位漁民死亡的事故。國台辦質疑台方執法過當，並稱金廈海域根本不存在所謂“禁、限制水域”一說。原廈門大學法學院教授及金門大學海洋事務研究所創辦人(曾任台灣“行政院”顧問、“立法委員”)傅崐成接受中評社記者採訪表示，這是在沒有任何書面和口頭正式協議的情況下，台灣基於＂九二共識＂與＂默契＂而片面發表行政命令的單方安排。這樣的行政命令本身對於對方，自然不存在任何強制力或拘束力。他也認為，台灣劃定的限制區、禁止區包含了一種對大陸歧視性的立場，對於其他外國船舶、飛機進入限制區、禁止區，台灣的立場就是驅離，但對於大陸船舶和飛機進入限制區、禁止區時，只要驅離不成就可以從驅離變成＂必要時＂得以擊毀或擊沉。



傅崐成表示，民進黨當局對於此次漁船事件的處理實在是愚昧、傲慢又無知。這一件交通執法事故如果是因為在金門、廈門之間的水域，單純地相互追逐躲避而造成的，就不應該被弄成一個需要延宕多日來處理的重大案件。想想看，如果在台灣發生另一起類似的翻車、翻船事件，難道調查程序也需要扣人、扣車、扣船這麼多天嗎？一個衹有四人在上面的小型漁船，在其翻覆之後，當然可以迅速完成調查、放人放船——除非心中另有盤算。如今也已經被證實，台灣海巡官員原本確實曾企圖含混其詞，隱藏事件中的撞船環節，所以才未按照台灣本身的相關法律，迅速地把相關生還人員與船舶移交給大陸福建省相關的官員。本案原是福建省金門縣和福建省其他縣市，在省內地區所發生的一個海上執法過當的地方意外事件，民進黨應該用簡單的方法去處理它，而不是藉機企圖醜化大陸漁船、惡化雙邊關係，來凸顯民進黨向美日尋求軍事結盟、倚武謀獨的合理性。如果民進黨連這點實事求是的辦事精神都沒有，未來恐怕只會繼續加劇兩岸關係的惡化，令人憂心。

