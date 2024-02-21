童錦杰：台灣漁民生活不好過 現在雪上加霜

新竹區漁會總幹事童錦杰。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月21日電（記者 盧誠輝）新竹區漁會總幹事童錦杰接受中評社訪問談及漁船事件時認為，兩岸過去也曾發生多次漁權爭議問題，但後來大多能化險為夷，但這次感覺有點不太對勁，他呼籲台漁民此時應保持理性勿挑釁，也希望民進黨政府能儘速妥善處理，不要因此犧牲漁民權益。



福建一艘漁船在金門水域遭台方的“海巡署”追逐，造成2名大陸漁民死亡，國台辦17日宣布，兩岸漁民自古以來在廈金海域傳統漁場作業，根本不存在所謂“禁止、限制水域”一說，陸海警18日更宣布將在廈金海域開展常態化執法巡查行動，19日便登上台觀光船臨檢，相關效應持續延燒。



童錦杰表示，現在漁船都裝設有衛星定位系統，只要設定好定點進行漁船捕撈作業，幾乎不太可能發生越界捕魚的問題，他雖然不知道這次在金門海域爭議發生的詳細過程，但陸方這次有別於以往，動作特別大，感覺似乎有點不太對勁。



童錦杰認為，兩岸目前沒有對話基礎，現階段也看不到任何對話的可能性，現在又在海上發生一連串衝突事件，讓漁民擔心，他為此也呼籲台灣漁民此時應保持理性，勿刻意挑釁，引發其他不必要的衝突，也希望民進黨政府能儘速妥善處理，化解衝突，不要因此犧牲漁民的權益。

