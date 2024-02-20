自然資源部通報16個耕地調查問題典型案例

中評社北京2月20日電／據人民網報導，記者從自然資源部獲悉：國家自然資源督察機構於2023年12月至2024年2月對2023年度全國國土變更調查工作同步開展專項督察，聚焦耕地流入流出的真實性和準確性，督促地方政府及相關部門嚴格落實責任，嚴把變更調查質量關。



為切實發揮警示教育作用，嚴明紀律，督促各地認真履職盡責，確保調查數據真實準確可靠，自然資源部公開通報近期督察發現的7個弄虛作假典型問題和9個工作不認真、把關不嚴造成調查結果中耕地面積錯誤超過1000畝的典型。



據介紹，年度國土變更調查結果中的耕地數據是耕地保護和糧食安全責任制考核的基本依據。為配合做好2023年度考核工作，在年度國土變更調查縣級調查階段，各督察局抽核圖斑167.83萬個，實地督察了434個縣（市、區），發現問題圖斑1.7萬個，占抽核圖斑總數的1.0%。同時，督察也發現了一些弄虛作假問題和工作不認真、把關不嚴造成調查結果存在較大錯誤的情況。



自然資源部要求各地舉一反三，全面排查問題，及時發現並組織整改，切實保證數據真實、準確、可靠。國家自然資源督察機構將進一步加大督察力度，在省級變更調查數據報部後持續開展督察，嚴肅督促查處弄虛作假、嚴重調查不實等問題，更好地服務於耕地保護考核工作。