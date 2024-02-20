陸籍船員返鄉神情輕鬆　陸方拒簽遣返確認書

兩名生還者，徐姓（右）、王姓船員（左）。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月20日電（記者 方敬為）大陸籍漁船14日在金門海域因躲避台灣海巡艦艇查緝而翻覆，4名陸籍船員有2人身亡，家屬今天在海基會、泉州台辦等單位協助下抵達金門善後。2名生還者則將在陸方協助下於下午4點30分返回大陸。兩人神色輕鬆並對媒體說，未受到不好待遇，還收到新衣服，向台海巡人員致謝。至於台海巡要求簽署遣返確認書，遭陸方人員拒絕。



台灣海巡艦2月14日在金門海域追緝大陸漁船，過程中導致漁船翻覆，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。金門紅十字會第一時間主動協助處理死者安置事宜，並啟動兩岸紅會互助機制。陸委會、海基會主導聯繫，21日由晉江市紅十字會陪同漁民家屬赴金門辦理指認遺體、招魂、公祭等喪葬事宜，並出席事件原委說明會，瞭解事件來龍去脈。



兩名生還的徐姓、王姓船員，一度傳出因口音過重無法順利製作筆錄，所幸最後金門海巡隊仍克服溝通障礙完成筆錄，將兩人函送至金門地檢署接受檢察官進一步問訊。由於檢方並未針對兩人強制處分，生還船員今天返陸，但船班時間多次更動，最後才敲定下午4時30分搭船。



生還船員向媒體說，台灣海巡人員態度非常好，還買新衣服送給他們，“能回家很開心”。但下次不想再來金門了。對於當天發生的事發經過則三緘其口。值得注意的是，當船員送上船，台海巡人員依程序讓陸方人員簽署人員遣返確認書，遭揮手拒絕，未說明原因。