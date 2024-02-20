歐盟欲用俄被凍結資產收益援烏

中評社北京2月20日電／據央視新聞援引德國媒體報導，歐盟委員會主席馮德萊恩近日表示，歐盟將在未來幾天內批准將俄羅斯被凍結資產所產生的收益用來支持烏克蘭。她指出，歐盟已經啟動相關法律程序，確保被凍結的俄資產收益不屬於俄羅斯。歐盟理事會此前通過一項決定，要求持有超過100萬歐元俄央行資產的金融機構單獨核算因歐盟限制性措施而產生的資金結餘，並單獨存管相關收益。此舉實施後，歐盟可以利用收益為烏克蘭提供支持。



俄羅斯方面多次表示，根據國際法，西方國家政府對其資產的任何扣押行為都是盜竊，是非法行為。