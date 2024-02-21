中評關注：藍委展現新戰力　賴政府要拉警報

國民黨在新一屆“立院”展現非凡戰力。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月21日電（記者 張嘉文）第11屆“立法院”第一會期20日正式開議，成為多數黨的中國國民黨展現了不同以往的風貌，包括戰力升級、更加團結以及不畏懼和民進黨發生衝突等三大點，讓外界看見不一樣的國民黨。這對於接下來5月20日後要接任的民進黨賴清德政府就是個警訊，也預告了未來面對朝小野大的政局，賴政府可能要花更多心思在政策的協調和讓步上了。



“立法院”新會期的開議日，邀請“行政院長”陳建仁進行施政報告並備質詢，揮別少數量陰霾的國民黨黨團，在總召傅崐萁率領下，於陳建仁報告前全數齊聚議場內舉標語、自備麥克風抗議，表達對蔡政府執政八年的不滿，並要求必須對瘦肉精食安問題道歉才能上台報告。



這樣的杯葛動作原屬於在野黨的慣例，但過往因藍委僅37人，在氣勢和議場內的聲音都被民進黨60多人輾壓，效果不大，政府官員大概也沒看在眼裡。國民黨如今擁有人數優勢，這樣的杯葛動作現場呈現完全不同氣勢，第一仗即成功展現了國民黨團戰力升級的優勢。



杯葛過程中，民進黨團由於要維護陳建仁讓他順利上台報告，頻頻在一旁對藍委們嘲諷、叫囂或挑釁，希望讓藍委們盡速放棄杯葛，照過往落於人數劣勢的國民黨，在綠委的攻勢下，大概就是走個過場，杯葛動作有做出來就收工了，但現在的國民黨，展現更加團結的不同之處，不但分工使用麥克風發言，人數多也好辦事，完全不畏懼和綠委正面衝突。



以新科的藍委徐巧芯為例，她就展現新人的超高戰力，用大嗓門和連珠砲飆罵綠委黃捷，黃要來搶麥克風時，她也衝上前排除，事後更嗆聲說“民進黨別以為可以像以前一樣對國民黨‘立委’為所欲為，現在的國民黨不管在人數上、戰鬥意志上，都會團結保護自己人。”

