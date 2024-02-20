陸漁民招魂公祭　台海巡員列隊致哀氣氛哀戚

陸籍死者家屬20日赴金門辦理指認遺體、招魂、公祭等喪葬事宜。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月20日電（記者 方敬為）大陸漁船事件引發兩岸緊張，陸籍死者家屬今天赴金門善後，下午在海岸線完成招魂儀式，返回金門縣殯葬管理所奠祭。台灣海巡人員在現場列隊致哀，家屬全程表情肅穆，沉默不語，金門縣佛教會安排法師誦經祭拜，氣氛哀戚。



台灣海巡艦2月14日在金門海域追緝大陸漁船，過程中導致船隻翻覆，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。金門紅十字會第一時間主動協助處理死者安置事宜，並啟動兩岸紅會互助機制。陸委會、海基會主導聯繫，21日由晉江市紅十字會陪同漁民家屬赴金門辦理指認遺體、招魂、公祭等喪葬事宜，並出席事件原委說明會，瞭解來龍去脈。



全團有家屬6人、晉江紅十字會人員、律師4人，共10人。2名死者家屬各有3人赴金門，包含死者來代文的妻子劉永蓉、來代文女兒來燕及女婿何代波。死者于青松的兒子于嘉宏、姊夫于德斌、于的胞兄于宗淮。



近下午3點完成招魂儀式，在金門縣殯葬管理所舉辦奠祭，金門縣佛教會安排法師誦經祭拜，家屬自車上將招魂幡捧至靈堂。台灣海巡人員特別到場列隊致哀，眾人並在經文祝禱聲中合掌祭拜，隨後家屬在檢察官陪同下相驗遺體。若無疑義，遺體將進行入殮、火化，由家屬帶返大陸。