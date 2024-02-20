哈馬斯提出3個交換戰俘條件

中評社香港2月20日電／自10月7日以來加沙與以色列發生衝突的哈馬斯提出了3個交換戰俘條件。



TRT消息，哈馬斯表示，在戰爭停止之前不會接受與以色列的囚犯交換協議。為與以色列交換囚犯，特拉維夫政府應停止對加沙地帶正在進行的襲擊，提供進入加沙的援助通道，並釋放被關押在以色列監獄裡的巴勒斯坦囚犯。



哈馬斯政治局委員哈利勒·海耶（Khalil al-Hayye）通過Telegram 賬戶發表聲明表示：



“以色列囚犯（返回他們的國家）需要三項代價。第一個是向我們的人民提供援助，讓他們恢復正常生活。第二是停止對加沙的襲擊。第三個是將確保釋放以色列監獄中一萬名囚犯的真正囚犯交換。”



海耶提醒到，以色列拒絕從加沙或其部分地區撤軍，不允許流離失所者返回，也沒有任何批准結束襲擊的跡象。



他說：“到目前為止，（以色列）還沒有保證足夠的援助到達加沙，醫院、面包店和基礎設施將得到修復。以色列甚至沒有明確批准在帳篷裡避難。那麼，我們會同意什麼？以色列聲稱哈馬斯的要求很高或者“他們在試圖通過說別的話來改變事實”。



在特拉維夫政府與哈馬斯達成新囚犯交換協議範圍內，2月13日有關方面在埃及首都開羅召開會議。 來自美國、卡塔爾和埃及的官員出席了上述會議。但以色列拒絕派出代表團，會議沒有取得任何結果。