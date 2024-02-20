赴陸旅遊禁團令　藍委林思銘與邱太三攻防

藍委林思銘。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月20日電（記者 俞敦平）20日下午，在“立法院”的質詢中，國民黨“立委”林思銘與陸委會主委邱太三展開了一場激烈的法律攻防，主要的爭議點在於政府對於旅行業組團赴大陸的禁令。林思銘質疑政府的禁令沒有合理的法律依據，也損害了旅行業者的信賴和人民的自由權利，並呼籲政府不要再限制兩岸的正常交流。邱太三則回應政府的禁令是基於“國家”利益和“國安”的考量，並有相關的法規命令作為依據，同時指出對岸沒有釋出善意，反而推出了M503航線等惡意舉動，因此政府必須採取暫停的措施，並期待對岸能有善意的回應。



林思銘在質詢中表示，政府原本規劃3月1號起要恢復旅行社招攬旅遊團到大陸，但是卻又無預警的停止，只限3到5月可出團，6月之後全面禁止遊團赴大陸。他不明白政府的考量是什麼，為什麼只說6月開始有禁止，而不是其他月份。他認為如果說是6月後赴陸是損害“國家”的利益，那麼三月到五月間出團就沒有損害“國家”的利益嗎？他還指出，政府的政策邏輯不通，既然說自由行還可以去，那難道自由行就符合“國家”的利益嗎？他認為這個講法很奇怪。



邱太三在回應中表示，政府的政策一點都不奇怪，他解釋自由行是個人的行動自由，在過去在兩岸關係條例裡面人民要到大陸去是必須要得到許可的，但是因為兩岸的情勢不斷的變化，兩岸條例也做了一些修改，所以現在大概衹有在第九條那些特定的政務人員或者是核心關鍵技術人員，政府才有管制他個人的部分。所以現在來講，人民他要到大陸去經商、讀書、探親什麼等等，這是他的權益。但是旅行業，他是涉及到包括消費者、包括“國家”的觀光政策、還有“國家”的利益，基本上一定要互惠，這樣才是公平的。不然的話，我們都衹有每年800億(新台幣)付出，對岸他一毛錢都不給我們賺。



林思銘接著告訴邱太三，現在雖然政府禁止組團，但是民間仍然照常組團到中國大陸去，他們照常就是買個人機票，然後到大陸就會合。他認為這樣對他們去旅遊有保障嗎？如果有旅遊業者組團到中國大陸，他想對我們整個人民到中國大陸去旅遊觀光，對他們的安全也好，對他們的便利性也好，這個都是比較有保障的。所以他是個人是認為，政府講說這個會損害“國家”利益，他看不出來這個“國家”利益是在哪裡。

