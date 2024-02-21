中評現場：廉希聖新書發佈 談基本法立法秘辛

發佈會現場（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月21日電（記者 盧哲）由全國人大常委會香港基本法委員會委員、香港基本法教育協會主席梁美芬策劃，香港基本法起草委員會秘書處成員廉希聖口述的《一字千金：廉希聖憶香港基本法起草》20日在香港舉行新書發布會。通過視頻線上參與發佈會的廉希聖憶述了香港基本法起草的艱辛過程及立法原意，並對基本法內文的關鍵用詞談了自己的理解。



1984年12月19日，中國政府和英國在北京正式簽訂《中英關於香港問題的聯合聲明》，規定中華人民共和國政府1997年7月1日對香港恢復行使主權。翌年，中方成立香港特區基本法起草委員會，同時成立秘書處。中國政法大學教授廉希聖是秘書處工作人員。多年過去，現年93歲的廉希聖在香港推出口述新書《一字千金——廉希聖憶香港基本法起草》，以親歷者的視角，講述基本法起草時期的所見所聞，記述一些隱秘的歷史細節，包括基本法的解釋權、政治體制的設計問題、剩餘權力問題等的討論，讓讀者窺見起草背後的複雜與艱辛，亦可更好理解立法原意。



在當天的發佈會上，身在內地的廉希聖通過視頻連線分享了自己對基本法和香港的看法。



廉希聖說，香港基本法是一個憲制性文件，在1985年已開始考慮起草。一個國家只能有一部憲法，所以當時命其名為基本法。基本法起草的過程是相當困難的。因為“一國兩制”沒有先例，無例可參考，完全是獨創。