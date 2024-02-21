台旅行公會蕭博仁：禁團令說法前後矛盾！

旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月21日電（記者 鄭羿菲）針對台“交通部”祭出6月禁團令，旅行商業同業公會全台聯合會理事長、大馨旅行社董事長蕭博仁接受中評社訪問表示，台官方拿大陸日前取消“M503航線”偏置，只是借口，6月禁團令是蔡政府“國安”高層的錯誤政策，發展觀光條例的“損害國家利益”說法更是前後矛盾！



蕭博仁質疑反問，3月到5月旅行社組團赴陸觀光沒有損害利益，為何6月以後組團赴陸就損害利益？兩岸航空公司、台商赴陸、民眾自由行赴陸觀光，也損害利益嗎？也跟著一起禁嗎？說法根本矛盾、兜不攏！他說，有的觀光業者直接問，是不是去年10月底觀光業者在2024大選挺侯友宜招來的秋後算賬？但選舉已經結束了，誰重視觀光業，100萬從業人員就支持誰。



蕭博仁自1990年踏入旅行業，做了3年業務後，創辦“大馨旅行社”，2008年開放陸客來台觀光後，也曾協助海基會處理數起陸客來台旅遊意外事件，居中安排陸客家屬來台善後。蕭博仁2000年起即積極推動旅行公會全聯會的會務，並曾任第5屆全聯會副理事長。



蕭博仁接受中評社訪問表示，之前他一直在催“交通部”，詢問“禁團令”什麼時候解除？“交通部長”王國材口頭上講3月1日，但並未實際對媒體說明政策細節，王曾表達春節前會對媒體說明，後來2月7日發生“6月禁團令”，“交通部”、觀光署表達“一直都很為觀光業者爭取，但跨部會不同意”，從側面瞭解，是“國安會”、陸委會有意見，“經濟部”、“農委會”都沒有意見。

