陸漁民泣訴遺體相驗有疑慮　拒火化

死者家屬何代波情緒哀戚。（中評社 方敬為攝） 中評社金門2月20日電（記者 方敬為）大陸漁船事件發展各界關注，陸籍死者家屬今天到金門善後，但在遺體相驗環節耗費近4個小時，晚間6點多結束相驗後，家屬到外頭向媒體泣訴在相驗的過程中有很多疑慮，拒絕今日火化，但未具體說明所疑為何。原先台灣方面安排今天內辦理入殮、火化，只好延遲。“海巡署金馬澎分署副分署長”蔡茂埕表示，該署會努力滿足家屬需求。



台灣海巡艦2月14日在金門海域追緝大陸漁船，過程中導致船隻翻覆，4名陸籍船員落水，其中2人因此身亡。死者家屬在泉州台辦、晉江紅十字會的協助下，由泉州台辦副主任李朝暉帶隊20日赴金門。



全團有家屬6人、晉江紅十字會人員、律師4人，宮10人。2名死者家屬各有3人赴金門，包含死者來代文的妻子劉永蓉、來代文女兒來燕及女婿何代波。死者于青松的兒子于嘉宏、姊夫于德斌、于的胞兄于宗淮。



近下午3點完成招魂儀式，在金門縣殯葬管理所舉辦奠祭，金門縣佛教會安排法師誦經祭拜，家屬自車上將招魂幡捧至靈堂，台灣海巡人員特別到場列隊致哀，眾人並在經文祝禱聲中合掌祭拜，隨後家屬在檢察官陪同下相驗遺體，若無疑義，遺體將進行入殮、火化，由家屬帶返大陸。



遺體相驗耗費近4小時，據了解，家屬對於親人因為遭台灣海巡人員追捕導致死亡，無法接受，訴求台灣海巡單位提供完整執法記錄，否則不願輕易將遺體火化。

